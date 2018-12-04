РИАМО - 4 дек. В преддверии новогодних праздников члены комиссии Мосгордумы по экологической политике совместно с сотрудниками правоохранительных органов и экологами проверят елочные базары столицы на соблюдение необходимых требований, сообщила РИАМО председатель комиссии Зоя Зотова.

«Планируем проверить (елочные базары – ред.). Мы проверяем обычно с полицией, с представителями молодежных палат, с экологами. Мы обращаем внимание на то, откуда эти деревья, есть ли документы, нет ли нарушений. Мы смотрим, есть ли санитарное заключение, чтобы дерево было здоровое. Также смотрим на сам антураж – как все оформлено», - сказала Зотова.

Она добавила, что соответствующие проверки пройдут в Москве в конце декабря.

В прошлом году елочные базары в Москве открылись 20 декабря. Всего организовали более 200 точек по продаже новогодних деревьев во всех районах города. Москвичи могли приобрести ели, сосны, пихты, лапник и саженцы для дачи.

Все городские елочные базары были оформлены в едином стиле, утвержденном Москомархитектурой. Ограждения торговых точек сделали модульными, по форме напоминающими ель.

У продавцов новогодних деревьев обязательно должен быть кассовый аппарат, линейка для замера, подробный прайс-лист, упаковочный материал, а также книга отзывов и предложений. В каждой официальной точке продажи должна быть размещена вывеска «Елочный базар».

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