РИАМО - 4 ноя. Несовершеннолетний мальчик с травмами был доставлен в столичную больницу, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«3 декабря получена телефонограмма из медучреждения, согласно которой несовершеннолетний был госпитализирован с травмами», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.