РИАМО - 4 дек. Днем во вторник в новой Москве зафиксировали сильные порывы ветра до 13 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха минус 3,6-3,4 градуса, на территории новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха минус 5,5-4 градуса, местами порывы южного ветра до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах города температура составляет минус 4,9 – 3,2 градуса.

Во вторник в Москве установилась облачная погода, ожидается небольшой снег, скорость южного ветра составит 6-11 метров в секунду. Относительная влажность воздуха – около 70%.

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