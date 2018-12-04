РИАМО - 4 дек. Новым руководителем Московского художественного академического театра имени Максима Горького назначили продюсера и театрального режиссера Эдуарда Боякова, для Татьяны Дорониной учредили специальную должность – президент театра, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Министр культуры РФ Владимир Мединский и советник президента РФ Владимир Толстой провели встречу с сотрудниками театра.

«Московский художественный академический театр имени Горького возглавит известный режиссер и продюсер Эдуард Бояков», — сказал Мединский.

По его словам, заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части назначен писатель и публицист Захар Прилепин.

«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята», — подчеркнул министр.

Действующего руководителя театра Татьяну Доронину назначили на специальную введенную должность президента театра.

«Татьяна Васильевна Доронина остается в театре, президентом театра. Ей в помощь придет команда молодых энергичных людей, которые смогут придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького», — добавил Толстой.

Мединский в свою очередь отметил, что от имени Минкульта Доронину попросили стать президентом и возглавить художественный совет театра.

«Академический» — это гарант того, что театр сохраняет традиции и преемственность в развитии. Имя великого драматурга Максима Горького в названии театра напоминает о советской драматургической школе, великой школе. Мы сегодня должны найти драматургов, которые через 20 лет также будут присутствовать в этой афише, как и выдающиеся советские драматурги. Этот поиск должен вестись. А главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого», — сказал Бояков.

Он пообещал, что в театре продолжат трудиться все актеры постоянной труппы. Кроме того, их загрузка увеличится: запланирован запуск новых постановок.

Доронина поблагодарила Минкультуры РФ и лично Мединского за «бережное отношение к сотрудникам МХАТа имени Горького».

Народная артистка СССР Татьяна Доронина руководила Московским художественным академическим театром имени Горького с 1987 года. В репертуаре театра есть спектакли с ее участием: «Васса Железнова» и «Старая актриса на роль жены Достоевского». Также в афише — «Отцы и дети», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Пигмалион», «Ромео и Джульетта».