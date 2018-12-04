РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В Подольске во вторник в Парадном проезде загорелись две машины, огнеборцам удалось устранить возгорание, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня (4 декабря – ред.) ночью в Парадном проезде в Подольске произошло возгорание двух автомобилей. В результате пожара никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, сообщение о возгорании в Парадном проезде у дома №8 поступило в 00:37. Огнеборцы ликвидировали пожар во вторник в 1:05.

Всего в тушении принимали участие две единицы техники и шесть человек из личного состава.