РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В подмосковном Подольске 7 декабря все желающие смогут стать участниками всероссийской акции и написать юридический диктант, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Московском областном колледже информации и технологий (МОКИТ) 7 декабря состоится очный этап Всероссийского юридического диктанта. Участником акции может стать любой гражданин в возрасте от 14 лет. Диктант включает в себя 30 тестовых заданий на знание юридических понятий и терминов, основ Конституции Российской Федерации, отдельных отраслей права», – говорится в сообщении.



Для работы над заданиями участникам предоставят персональные компьютеры и дадут 60 минут для выполнения. В финале всем участникам вручат сертификаты. Мероприятие состоится по адресу: улица Комсомольская, дом 1. Старт в 12:00.

МОКИТ является единственной официальной площадкой проведения всероссийского юридического диктанта в городском округе Подольск.

Всероссийский правовой диктант – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам юридической грамотности.