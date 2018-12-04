РИАМО - 4 дек. Пьяная ссора в поселке городского округа Истра закончилась поножовщиной, пострадавшего мужчину доставили в больницу, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Из квартиры в поселке Глебовский городского округа Истра бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1976 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД знакомый пострадавшего 1944 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.