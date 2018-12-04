РИАМО – 4 дек. Около 80 спецмашин с вибропантографами подготовили для устранения последствий обледенения контактной сети на Московской железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В зимний сезон 2018 – 2019 годов для борьбы с обледенением контактной сети, в том числе после ледяных дождей, на Московской железной дороге готовятся 78 единиц специальной техники: 25 локомотивов и 53 автомотрисы, которые оборудованы вибропантографами. Это специальные устройства для очистки контактного провода от наледи. Также в готовности находится система обогрева контактных проводов», – отмечается в сообщении.

Локомотивы с вибропантографами готовы в любой момент выехать в рейс. Техника будет отправляться по маршруту по заявкам диспетчеров, которые будут получать сигналы об образовании наледи от специалистов дирекции по энергообеспечению и локомотивных бригад.

«Погодную ситуацию постоянно отслеживают специальные службы МЖД, чтобы вовремя перебросить технику и людей в те районы, где прогнозируются последствия ледяного дождя», – заключается в материале.