РИАМО - 4 дек. В фонд реновации в Москве продолжают поступать заявления на докупку квадратных метров, количество таких обращений выросло на 40% более чем за два месяца, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«По сравнению с данными по состоянию на 1 октября (2018 года – ред.) количество заявлений на приобретение дополнительной жилой площадки за доплату в рамках программы реновации выросло с 94 до 164», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что в отношении 135 заявок специалисты Московского фонда реновации жилой застройки вынесли положительные решения, в частности, в отношении 85 – договоры уже подписаны.

«Больше всего запросов на докупку дополнительных квадратных метров поступило от жильцов «стартовых» домов на улице Дмитрия Ульянова и на Проспекте Вернадского, далее в равных долях следуют новостройки на Судостроительной, 5-й Парковой и Летчика Бабушкина», – перечислил Левкин.

Руководитель департамента напомнил, что всем участникам программы реновации, которые захотят докупить квадратные меры в новой квартире, гарантируется скидка в размере 10%.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5 171 дом.