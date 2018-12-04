РИАМО - 4 дек. В 2018 году в столице благоустроили свыше 3 тысяч площадей, улиц, переулков, парков, дворов, детских и спортивных площадок, большую часть их них составили дворы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сколько улиц, дворов и парков благоустроили в Москве в 2018 году? Правильный ответ – 3,2 тысячи площадей, улиц, переулков, парков, дворов, детских и спортивных площадок и подходов к станциям метро», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Из них 19 улиц, 82 парка и озелененных территорий, 13 территорий, прилегающих к станциям метро, четыре территории, прилегающие к объектам чемпионата мира по футболу, 2523 двора, 238 школ и детских садов, 315 детских и спортивных площадок и семь других городских территорий.

В качестве примера мэр привел благоустройство площади у станции метро «Улица 1905 года».

«На месте голой неухоженной территории с хаотичной парковкой и неудобным подходом к метро было создано комфортное общественное пространство, совмещающее функции прохода к метро и места отдыха и встреч», — добавил Собянин.

Он уточнил, что весной 2019 года на площади появится «зеленый экран» из деревьев и кустарников, который защитит прохожих от шума и пыли со стороны улицы 1905 года.

«Кадаши - одна из главных достопримечательностей Замоскворечья. В этом году мы привели в порядок 1-й, 2-й и 3-й Кадашевские переулки. Расширили тротуары, установили скамейки и вазоны. Поставили чугунные опоры для фонарей, которые соответствуют историческому облику этого места», — отметил мэр.

По его словам, в ближайшее время здесь появятся более 40 новых деревьев. Кадашевскую набережную пока не удалось включить в план благоустройства – нужно дождаться окончания строительства нового здания Третьяковской галереи.

В 2018 году также был создан новый прогулочный бульвар, который ведет от Ленинского проспекта в парк Горького. Бульвар расположен между зданиями МИСиСа и Первой градской больницы имени Пирогова. На бульваре установили волнообразную перголу и скамейки, обустроили смотровую площадку с видом на парк Горького, в который ведет широкая парадная лестница с пандусом.

Благодаря новому входу парк стал ближе для пассажиров, пользующихся наземным транспортом, станцией метро «Октябрьская» и для жителей кварталов, расположенных вдоль Ленинского проспекта.

«С начала года в Москве было открыто 15 станций метро. Вблизи каждой станции было предварительно сделано благоустройство, чтобы пешеходы могли с комфортом добираться до метро», — добавил Собянин.

Так, у станции «Новопеределкино» сделали пешеходный бульвар. Благоустроены были и территории у станций «Мичуринский проспект», «Озерная», «Солнцево», «Рассказовка».