РИАМО – 4 дек. В Домодедовской больнице провели успешную операцию при разрыве аневризмы брюшной аорты, врачи удалили пораженный участок и выполнили протезирование, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Домодедовской больнице выполнена успешная операция при разрыве аневризмы брюшной аорты. Диаметр аневризмы достигал 12 сантиметров, диаметр общих подвздошных артерий около 6 сантиметров. Выполнено удаление пораженного участка и протезирование», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он уточнил, что аневризма таких размеров – это достаточно редкий случай. Ранний послеоперационный период у пациента прошел без осложнений, сейчас он готовится к выписке.

«Операция была выполнена бригадой наших хирургов под руководством заведующего отделением Александра Пронченко и врачей Дмитрия Гребенкина и Иннокентия Кулика. Хочу поблагодарить коллег за успешную работу и пожелать здоровья пациенту», – добавил глава Минздрава региона.

Операция при аневризме аорты проводится в плановом порядке или экстренно – при разрыве аневризмы. Она состоит в удалении пораженного участка и замене его синтетическим протезом. Вмешательство требует общего наркоза и искусственного кровообращения.