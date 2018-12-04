РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. В Подольске члены общественной палаты округа проведут прием граждан 18 декабря, консультации смогут получить все желающие, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Члены общественной палаты городского округа Подольск 18 декабря 2018 года с 16:00 до 18:00 проведут прием населения по адресу: улица Кирова, дом 4, в помещении общественной палаты (вход со стороны Концертного зала администрации)», – говорится в сообщении.

Узнать подробности, а также записаться на прием можно по телефону: 8(496) 755-57-70.