РИАМО - 4 дек. Неизвестный проник в здание на Химкинском бульваре в столице, взломал банкомат и украл свыше 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он отметил, что 3 декабря в 10:07 в службу «02» поступило сообщение о краже из организации по адресу: Химкинский бульвар, дом 21.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 2 декабря с 17:00 до 17:30 неизвестный свободным доступом проник в помещение по указанному адресу, где неустановленным предметом взломал терминал, принадлежащий банку, откуда похитил кассету с денежными средствами в сумме 1,206 миллиона рублей, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».