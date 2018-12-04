РИАМО - 4 дек. Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту расстрела предпринимателя и его знакомого в Зеленограде в 2007 году, подозреваемого в двойном убийстве заключили под стражу, сообщила РИАМО во вторник представитель ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она напомнила, что днем 23 июля 2007 года на Крюковской площади в городе Зеленограде был расстрелян предприниматель и его знакомый. Одной из приоритетных версий совершенного преступления - предпринимательская деятельность потерпевшего.

«Благодаря работе следователей и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России 29 ноября 2018 года был задержан мужчина 1965 года рождения, подозреваемый в совершении убийства. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленного на сбор и закрепление доказательственной базы, проверяется причастность других лиц к совершению указанного преступления», - отметила Иванова.

Она добавила, что с учетом данных о личности задержанного следствие проверяет его на причастность к совершению иных преступлений на территории столицы. Расследование продолжается.