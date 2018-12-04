РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Сотрудники ГИБДД на дорогах Подольска за прошедшие выходные выявили четырех водителей, которые управляли машинами в состоянии опьянения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В минувшие выходные (1-2 декабря – ред.) сотрудники Госавтоинспекции Подольска провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ходе рейда было выявлено четыре водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Одного из нарушителей несколько лет назад уже лишали прав за езду в пьяном виде. Однако он продолжил управлять автомобилем незаконно.

«Таким образом, решение суда оставалось не исполненным до настоящего времени. При проведении очередного рейда инспекторами ДПС нарушитель был проверен по базе данных Госавтоинспекции и доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» – ред.)», – уточняется в материале.

Санкция данной статьи предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.