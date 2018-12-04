РИАМО - 4 дек. Собственники частных домов могут рассчитывать на скидку при оплате вывоза мусора, в течение недели будет отработана схема предоставления скидок, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«У нас половина ИЖС в Подмосковье в принципе не платили за мусор. Когда по утвержденному тарифу люди начали получать платежки, люди начали задавать вопросы, что стоимость очень большая и по самому принципу начисления. Мы считаем по площади дома. Мы понимаем ситуацию, что зачастую в большом доме 400-500 метров живут один-два человека, они столько мусора не образовывают. Мы решили, что мы определим социально комфортный дом - порядка 150 квадратных метров, по которым мы будем предоставлять скидку в размере около 50 квадратных метров», — сказал Хромушин журналистам.

Он добавил, что в остальных случаях скидка либо будет предоставляться, либо людям будут давать возможность оплачивать мусор по факту.

«В течение недели мы эту схему отработаем, доложим губернатору и примем», - уточнил министр.

Он отметил, что при проживании в 150-метровом доме вывоз мусора должен стоить около 650 рублей в месяц, без скидки эта сумма составляла около 900 рублей, сейчас за вывоз мусора в таком случае граждане платят около 350-470 рублей.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.