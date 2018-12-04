РИАМО – 4 дек. Сотрудники полиции в подмосковных Химках задержали безработного местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на крупную сумму денег, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратился местный житель. Он рассказал, что индивидуальный предприниматель, действуя путем обмана, похитил у него денежные средства. Сумма причиненного материального ущерба составила 2,5 миллионов рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задержан неработающий 35-летний местный житель. <…> Злоумышленник ввел заявителя в заблуждение – под предлогом строительства и дальнейшей реализации объекта недвижимого имущества получил от потерпевшего денежные средства, но в оговоренный предварительным договором срок взятые на себя обязательства не исполнил и полученные денежные средства не вернул», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.