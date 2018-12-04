РИАМО – 4 дек. 17-летний чемпион Москвы по гандболу Герман Тихонов погиб в столице в свой день рождения, сообщает РЕН ТВ.

«Тело подростка было обнаружено 30 ноября на улице Шверника. Отмечается, что молодой человек выпал из окна лестничного пролета на десятом этаже. Тихонов получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Три года назад он стал чемпионом столицы по гандболу среди юниоров и подавал большие надежды в спорте.

По данному факту специалисты проводят расследование.

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