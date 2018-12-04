РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 дек. В подмосковном Королеве исполняющий обязанности начальника отдела национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Денис Медведев 7 декабря проведет личный прием граждан, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

«Исполняющий обязанности начальника отдела национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Денис Медведев проведет личный прием 7 декабря. Он ответит на все вопросы жителей нашего города, относящиеся к компетенции органов внутренних дел. Прием продлится два часа – с 16:00 до 18:00», – сказала Еруновская.

Мероприятие состоится по адресу: проспект Королева, дом №6Д.

Чтобы посетить прием, гражданам необходимо записаться по телефонам: 8(495)511-51-00 и 8(495)511-36-52.

Последнее подобное мероприятие проводилось в городском округе 2 ноября.