РИАМО – 4 дек. Спортсменка Дарья Кружкова из Дмитрова выступила в составе сборной команды России на международных соревнованиях по теннису и завоевала золотую медаль в парном разряде, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международные соревнования по теннису проходили с 26 ноября по 2 декабря в городе Миловица (Чехия).

«В этом году (2018 году – ред.) Дарья Кружкова уже не раз одерживала верх в парном разряде. Сейчас дебютировала на турнире в Миловице в тандеме с одной из сильнейших теннисисток этого уровня, бельгийкой Ларой Солден. В полуфинале одиночного разряда Дарья и Лара выступили по разные стороны корта, российская спортсменка уступила более опытной бельгийке», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что подмосковная теннисистка выступила уверенно, а эти соревнования стали для дебютантки хорошим окончанием успешного сезона.