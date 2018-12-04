РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 4 дек. В Кузьминском лесопарке подмосковных Котельников начали заливать каток, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Кузьминском лесопарке в микрорайоне Белая Дача (Котельников – ред.) начали заливать каток», - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье подготовили 41 лыжную трассу и 29 катков. В рамках программы «Зима в Подмосковье» будут проходить различные мероприятия: ярмарки, спортивные праздники, народные гуляния. Данные активности не позволят жителям и гостям Подмосковья скучать в холодное время года и сделают зимние праздники в парках яркими и запоминающимися.

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