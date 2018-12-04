РИАМО - 4 дек. Жителей Московского региона предупредили о ледяном дожде 5 декабря, однако он может пройти только на западе и северо-западе региона, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Уже завтра вечером к Центральному региону приблизится теплый фронт, который принесет теплые и влажные воздушные массы с Атлантики. Чуть раньше, во второй половине дня осадки дойдут и до Москвы. В такой ситуации, когда земля и все, что на ней, выхоложено до отрицательных температур, а на высоте в зоне теплого фронта температура может быть выше нуля, существует высокая вероятность формирования и выпадения замерзающих (переохлажденных) капель. То есть ледяного дождя», — говорится в сообщении.

Ледяной дождь будет носить локальный характер и, скорее всего, затронет в основном западные, северо-западные районы области, а также соседние области.

«Помимо локального выпадения ледяного дождя, такое резкое потепление до 0 – плюс 2 градусов создаст опасность формирования адвентивного тумана. Также существует опасность и для авиации в виде обледенения при наборе высоты. Будьте осторожны на дорогах!» — добавляется в сообщении.

К выходным в Московском регионе снова будет прослеживаться небольшое похолодание, температура воздуха днем опустится до минус 6 - минус 1 градуса. В ночные часы в Москве и Подмосковье в конце недели будет от минус 10 до минус 5 градусов.