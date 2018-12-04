РИАМО – 4 дек. Сотрудники полиции Одинцова задержали местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда, сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Кубинского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что с лестничной клетки одного из домов на улице Армейская неизвестные похитили его велосипед. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 26-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.