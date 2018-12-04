РИАМО - 4 дек. В Рузском городском округе 7 декабря состоится прием для граждан, задать свои вопросы жители смогут начальнику Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области полковнику полиции Дмитрию Солдатову, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Седьмого декабря с 16:00 до 18:00 в здании ОМВД России по Рузскому городскому округу (город Руза, улица Революционная, дом №25) будет проводить прием граждан по вопросам правоохранительной деятельности начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Дмитрий Солдатов», – говорится в сообщении.

Записаться на мероприятие можно по телефонам: 8(496)272-17-75, 8(496)272-34-51, 8(496)272-37-46.

«При посещении необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», – уточняется в материале.