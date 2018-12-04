РИАМО - 4 дек. Операторы «МегаФон» и Tele2 готовы обеспечить сотовую связь на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского с момента открытия станций, сообщили журналистам во вторник представители операторов.

«О Большой кольцевой линии метро - сейчас уже сложилась хорошая практика, мы планируем ее продолжать, когда новые станции метро вводятся уже с работающей сотовой связью. <…> Стараемся синхронизировать все наши планы с руководством метрополитена и одновременно с первыми пассажирами стараемся, чтобы все станции были уже с сервисом. На «Савеловской» на момент открытия все будет», - сказал операционный директор столичного филиала компании «МегаФон» Антон Пирогов, отвечая на вопрос РИАМО.

Как добавил руководитель департамента качества и технического аудита ПАО «Вымпелком» Александр Гальченков, для абонентов «Билайна» связь на новых станциях БКЛ будет обеспечена после согласования «всех необходимых технологических моментов со всеми службами метро».

«Все новые станции метрополитена будут с первой минуты со связью», - отметил техдиректор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Крушинин.

Большая кольцевая линия будет протяженностью 69 километров. Полностью достроить кольцо планируют к концу 2022 года. На нем будет 31 станция. С 19 из них можно будет пересесть на другие ветки метро, Московское центральное кольцо или пригородные электрички.