РИАМО – 4 дек. Право торговли в 15 нестационарных торговых объектах с назначением «Общепит» и «Кафе», расположенных в столичном парке культуры и отдыха «Фили», разыграют на городских аукционах 19 декабря, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и СМИ департамента города Москвы по конкурентной политике.

Торги объявил департамент города Москвы по конкурентной политике. По словам руководителя департамента Геннадия Дегтева, победители аукционов получат право ведения круглогодичной торговли в течение пяти лет.

«Возможность торговли в парковых киосках вызывает среди представителей малого бизнеса большой интерес. За неполный 2018 год на городских аукционах реализованы 182 лота, в среднем на право торговли претендуют по четыре участника. В парке «Фили» аукционы будут проходить только во второй раз, сессия может стать высоко конкурентной», – отметил Дегтев.

Выставленные в парке «Фили» объекты имеют специализации «Общественное питание» и «Кафе». Их площадь варьируется от 15 до 120 квадратных метров. Средняя стартовая стоимость за 1 квадратный метр – 1,8 тысячи рублей. Победители аукционов заключат договор с фиксированной ставкой аренды на пять лет.

По словам представителя отдела контрактной службы ГАУК ПКиО «Фили» Андрея Михайлова, кафе и киоски общественного питания будут пользоваться спросом среди посетителей.

«Парк «Фили» является одним из популярных мест для отдыха в районе. Сюда приходят около 5 тысяч посетителей в месяц. Кроме того, вблизи рекреационной зоны недостаточно точек питания, и этот факт может стать дополнительным плюсом для развития бизнеса в парке», – сказал Михайлов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 декабря. Торги по всем лотам пройдут 19 декабря. Ознакомиться с лотовой документацией по объектам можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты».