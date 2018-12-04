РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В микрорайоне Климовск Подольска в подъезде одного из домов на улице Дмитрия Холодова временно отключили свет, в нем проводится капитальный ремонт, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«Сегодня (4 декабря - ред.) в пятом подъезде многоквартирного дома №10/6 по улице Дмитрия Холодова в микрорайоне Климовск с 9:00 приостановлена подача электроэнергии. В указанном жилом доме в настоящее время подрядной организацией Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области проводится капитальный ремонт», – говорится в сообщении.

Отключение связано с работами капитального характера в сфере электрохозяйства. Электричество будет включено во вторник по окончании работ.