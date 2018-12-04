РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Во Дворце культуры «Октябрь» подмосковного Подольска во вторник открылась выставка образовательных учреждений в рамках четвертого ежегодного молодежного форума «Развитие», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Организаторами форума выступили комиссия по вопросам образования, молодежной политики и развития кадрового потенциала Подольска совета депутатов округа, комитет по делам молодежи и комитет по образованию администрации округа. Открыл мероприятие депутат совета депутатов горокруга Алексей Никулин.

«В рамках форума сегодня (4 декабря - ред.) в фойе Дворца культуры «Октябрь» открылась и выставка образовательных учреждений профессионального обучения и дополнительного образования. Всего на ней представлено около 20 экспозиций. Участники форума могут не только познакомиться с различными колледжами и вузами, но и узнать об их программе, задать вопросы», – сказал Никулин.

Он отметил, что выставка продлится до 15:00. Ожидается, что форум посетят около 700 человек.