РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. В подмосковном Красногорске в связи с ремонтными работами на водопроводе без холодной воды днем 5 декабря останутся детский сад и частные дома в микрорайоне Опалиха, сообщается на официальном сайте Красногорского водоканала.

«В связи с ремонтными работами на водопроводе по адресу: микрорайон Опалиха, улица Чапаева, дом №30 5 декабря с 09:30 до 17:00 будет отключена подача воды. Без холодной воды: частично частный сектор, детский сад №20, котельная на детсад», – говорится в сообщении.

Жителям будет предоставлена автоцистерна с водой.