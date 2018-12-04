РИАМО - 4 дек. В Подмосковье и Москве на 4 и 5 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 вторника.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Костромской, Ивановской и Тульской областей.

В Подмосковье и Москве во вторник ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура может опуститься до минус 2 градусов, ожидается гололедица. 5 декабря будет облачно, пройдут небольшие осадки, местами ожидаются гололед и гололедица. Ночью будет минус 4-2 градуса, днем — минус 1 – плюс 1.

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