РИАМО - 4 дек. Мобильный оператор Tele2 зафиксировал рост в три с половиной раза потребления трафика абонентами в мобильных приложениях банков, Федеральной налоговой службы и сервиса Госуслуг 3 декабря у абонентов в Москве, что свидетельствует о желании жителей столицы своевременно уплатить необходимые налоги и избежать начисления пеней, говорится в сообщении пресс-службы Tele2.

В России 3 декабря – последний день уплаты налогов физическими лицами. Именно до этого времени необходимо произвести оплату земельного и транспортного начислений, а также налога на имущество. Большинство россиян своевременно оплачивает поступившие счета во избежание начисления штрафов. Но есть и те, кто откладывал это на последний момент.

«Существенный рост трафика в мобильных приложениях, где возможно произвести оплату, говорит о том, что пользователи заинтересованы в своевременной уплате начисленных налогов. Востребованность таких сервисов увеличилась в четыре раза в сравнении со среднедневным трафиком в данных приложениях», — сказал представитель пресс-службы «Tele2 Москва».

Он добавил, что пик пользовательской активности пришелся на временные промежутки с 13 до 15 часов и с 17 до 20, а наиболее востребованными стали мобильные приложения «Госуслуги» и «Налоги ФЛ».