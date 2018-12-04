РИАМО - 4 дек. Молодого человека доставили в больницу Коломны с колото-резаным ранением, в данном преступлении подозревают знакомого пострадавшего, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

В Коломне в деревне Троицкие Озерки на улице Зеленая с участка бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлен и госпитализирован молодой человек 1992 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый пострадавшего 1994 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.