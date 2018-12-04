РИАМО - 4 дек. Сотрудники МЧС проводят разведку в здании бизнес-центра «Эрмитаж Плаза» в центре Москвы, откуда поступила заявка о задымлении, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В 11:20 пришла заявка по адресу: Краснопролетарская, дом 4/2. Наши подразделения находятся на месте, проводится разведка», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь представитель стойки информации в бизнес-центре «Эрмитаж Плаза» отметил РИАМО, что не владеет информацией о задымлении.

«У нас нет такой информации. О задымлении и сотрудниках МЧС не можем ничего рассказать», - сказал собеседник агентства.