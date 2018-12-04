РИАМО - 4 дек. Мужчину подозревают в убийстве знакомой в ходе пьяной ссоры в Дедовске городского округа Истра, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Он уточнил, что в квартире на улице 1-я Волоколамская в Дедовске городского округа Истра обнаружили труп сожительницы владельца квартиры 1977 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел знакомый погибшей 1987 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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