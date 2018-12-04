РИАМО - 4 дек. Раздельный сбор мусора станет привычной практикой в Подмосковье в течение трех лет, в некоторых муниципалитетах жители уже сейчас добросовестно разделяют отходы, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«В течение года-двух-трех раздельный сбор мусора станет нормой», - сказал Хромушин журналистам.

Он отметил, что уже сейчас жители добросовестно разделяют отходы в тех муниципалитетах, где раздельный сбор мусора уже запущен.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.