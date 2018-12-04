РИАМО – 4 дек. В Центральном доме литераторов в столице 7 декабря в 12:00 начнется церемония прощания с писателем Андреем Битовым, сообщил РИАМО во вторник сотрудник ЦДЛ.

Битов умер 3 декабря в Москве в возрасте 81 года.

«Прощание с писателем Андреем Битовым будет в Центральном доме литераторов 7 декабря в 12:00, но, возможно, будут уточнения после 16:00», - сказал собеседник агентства.

Андрей Битов родился в Ленинграде 27 мая 1937 года. Он начал писать в 1956 году, а в 1965 году стал членом Союза писателей. Он считается одни из основателей постмодернизма в русской литературе.

До распада Советского Союза некоторые из его произведений (например, «Пушкинский дом») сначала печатались в США. В 1979 году он стал одним из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь», который запрещался советскими властями до 1986 года.