РИАМО - 4 дек. В здании министерства обороны на Хорошевском шоссе в столице произошло короткое замыкание, в результате чего сработала пожарная сигнализация, никто не пострадал, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

Ранее по адресу: Хорошевское шоссе, дом 40А, поступила заявка о задымлении.

«В административном здании по адресу: Хорошевское шоссе, дом 40А, произошло короткое замыкание, что стало причиной срабатывания сигнализации. Задымления в здании не было. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.