РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В Подольске 5 декабря пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецких захватчиков в битве за Москву в 1941 году, к мемориалам возложат цветы и венки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду, 5 декабря, в горокруге Подольск пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву в 1941 году. Торжественные возложения цветов и венков пройдут во всех микрорайонах округа, в селах и деревнях, где установлены памятники воинам, сражавшимся в рядах советской армии в годы Великой Отечественной войны. Церемонии состоятся с 10:00 до 13:00», – отмечается в сообщении.

В них примут участие руководители администрации округа, ветераны, представители трудовых коллективов, школьники, студенты.

Основные мероприятия развернутся в Подольске. В 11:30 возложат цветы к памятнику Подольским курсантам на улице Кирова, в 12:00 – к памятнику воинам-подольчанам на площади Славы и к Братским могилам на городском кладбище «Красная горка».

Пятого декабря в России отмечается День воинской славы. Дату установили в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

В результате контрнаступления советских войск в битве за Москву и их последующего общего наступления враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (Тверской) и Смоленской областей. Фашистская Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.