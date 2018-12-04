РИАМО - 4 дек. Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин призвал жителей незамедлительно писать ему в аккаунт на Facebook о нарушениях при вывозе контейнеров с разделенным мусором, министр также отметил, что жители муниципалитетов, где уже введена практика по раздельному сбору, добросовестно разделяют отходы.

«Штраф составляет 200 тысяч рублей за каждое нарушение для оператора по вывозу мусора, при повторном нарушении возможно расторжение контракта. То же в московском контракте предусмотрено. Я обращаюсь к каждому жителю Московской области. Если вы увидели, что синий мусоровоз берет серый контейнер или наоборот, сообщайте нам, фотографируйте и присылайте ко мне в Facebook. Мы будем жестко реагировать», - сказал Хромушин журналистам.

Он отметил, что, судя по опыту муниципалитетов, где раздельный сбор мусора уже запущен, жители добросовестно разделяют отходы.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.