РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 дек. В деревне Бузланово подмосковного Красногорска 5 декабря отключат холодную воду, ее не будет с 10:00 до 17:00, сообщается на официальном сайте Красногорского водоканала.

«Пятого декабря с 10:00 до 17:00 будет отключена подача воды. Без холодной воды останется деревня Бузланово (в городском округе Красногорск – ред.)», – говорится в сообщении.

Воду отключат из-за ремонтных работ.