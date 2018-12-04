РИАМО – 4 дек. Сотрудники полиции в Воскресенском районе Подмосковья задержали местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда, мангала и металлических изделий, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Воскресенскому району поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что неизвестные похитили с участка в селе Федино принадлежащее ей имущество: велосипед, мангал и металлические изделия. Сумма причиненного материального ущерба составила около 40 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 32-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.