РИАМО - 4 дек. Компания «ВымпелКом», предоставляющая услуги под брендом «Билайн», проводит эксперименты по внедрению технологии 5G в рамках проекта «Умный город» в московском районе Марьино, сообщил журналистам во вторник руководитель департамента качества и технического аудита ПАО «Вымпелком» Александр Гальченков.

«По 5G у нас подготовлено в настоящий момент, и мы проводим фактически натурные эксперименты, измерения, внедрения услуг 5G в рамках программы «Умный город», район Марьино. Это очень интересное исследование - подготовка сети к новым технологиям, о которых мы все мечтали, и наш абонент тоже к ним придет», - сказал Гальченков.

Он добавил, что «Вымпелком» был первым оператором, который начал предоставлять услуги связи не только на станциях Московского метрополитена, но и в перегонных тоннелях. Работа по модернизации сети для абонентов «Билайн» в столичной подземке запланирована и на 2019 год.

По данным исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, операторы мобильной связи «Билайн» и Tele2 показали наилучшее качество голосовой связи в Московской области.