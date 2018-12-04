РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Из-за ремонтных работ во вторник вечером не будет горячей и холодной воды в поселке Архангельское Красногорска, сообщается на официальном сайте городского водоканала.

«Четвертого декабря с 23:00 до 5:00 5 декабря будет отключена подача воды. Без холодной и горячей воды: все абоненты поселка Архангельское», – говорится в сообщении.

Отключение связано с ремонтными работами.