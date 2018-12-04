РИАМО - 4 дек. В Московской области в текущем году в рамках реализации программы по освещению территорий «Светлый город» благоустроили 630 дворовых территорий, также была сделана архитектурная подсветка более 60 зданий, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«В Московской области действует программа «Светлый город», которая предусматривает освещение благоустроенных территорий, парков и скверов. Так, за этот год было благоустроено 630 дворовых территорий, сделана архитектурная подсветка 63 зданий, парковки - 56 штук, скверы, парки, места отдыха», - сказал Хайкин.

Он отметил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году было установлено 48 въездных групп.

«Они также все горят, светятся и встречают гостей городов праздничной иллюминацией», - добавил Хайкин.

С начала 2018 года в Подмосковье построили и модернизировали 9,5 тысяч светильников наружного освещения в рамках программы «Светлый город». Лидерами по строительству и модернизации линий освещения являются Серпухов, Шаховская, Кашира, Подольск, Клин. При формировании адресных списков установки новых фонарей учитывались в первую очередь обращения жителей, в том числе поступившие через портал «Добродел».