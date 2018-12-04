РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске 9 декабря проведут пять сеансов семейных и массовых катаний на коньках, сообщается в группе развлекательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В Ледовом дворце «Витязь» 9 декабря пройдут массовые катания на льду. Приходите с семьей, друзьями, родными. Гостей ждут прокат коньков, приятная музыка и дружеская атмосфера. Три сеанса семейного часа пройдут с 15:00 до 16:00, с 16:30 до 17:30 и с 18:00 до 19:00. Два сеанса массового катания пройдут с 19:30 до 20:30 и с 21:00 до 22:00», – говорится в сообщении.

Продажа билетов начинается с 12:00 в день проведения катания. Дети до 7 лет допускаются на каток только в сопровождении взрослого с билетом и на коньках. Максимальное количество человек на катание: семейный час – 120 человек, массовое катание – 220 человек. В одни руки выдается не более четырех билетов.

Во время семейного часа билет стоит 250 рублей за человека, для детей скидок нет. На массовом катании билет для детей до 10 лет стоит 150 рублей, взрослый билет обойдется в 250 рублей, прокат коньков – 150 рублей. Залог за прокат коньков – 1 тысяча рублей за пару.