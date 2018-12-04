РИАМО - 4 дек. МЧС проводит разведку в здании на Хорошевском шоссе, откуда поступила заявление о задымлении, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

«По адресу: Хорошевское шоссе, дом 40А, поступила заявка о задымлении. Наши подразделения уже там. Сейчас проводится разведка в здании. Информация уточняется», - сказал собеседник агентства.

Из открытых источников известно, что по данному адресу находится Инженерно-технический центр Минобороны Российской Федерации.