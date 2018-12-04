РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Команда КВН из подмосковного Красногорска заняла второе место в региональных соревнованиях Клуба веселых и находчивых, а юная участница команды удостоена кубка в номинации «Лучшая актриса», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Местная команда Клуба веселых и находчивых «Дети Подмосковья» заняла второе место в Первой региональной лиге КВН Московской области. Финал игры прошел 3 декабря в городе Королеве», – говорится в сообщении.

В ходе игры на сцене встретились сильнейшие команды со всех уголков области.

«Красногорским детям выпала честь открыть игру. Они задали хороший темп всему кубку и заслуженно получили награду. Впереди у команды новые горизонты, их девиз «Только вперед!», – заявил режиссер ДК «Подмосковье», организатор команды КВН «Дети Подмосковья» Михаил Иванов.

Кубок в номинации «Лучшая актриса» достался самой юной участнице красногорской команды.