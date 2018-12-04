РИАМО - 4 дек. Операторы мобильной связи «Билайн» и Tele2 показали наилучшее качество голосовой связи в Московской области, по скоростям передачи данных к абоненту в технологии LTE, как средней, так и максимальной, лидирует компания «МегаФон», сообщил журналистам во вторник гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, исследования проводились в 10 крупных городах Подмосковья в пределах 30 километров от МКАД.

«Измерение услуги голосовой связи в Московской области показало, что наилучшее качество по установлению соединений обеспечивает компания «Билайн», не имеющая блокировок и отсутствия обрывов голосовых вызовов, а также лучшие показатели качества передачи голоса. Также лучший показатель передачи голоса имеет компания Tele2. Вместе с тем по времени соединения первое место занимает «МегаФон», - сказал Кусков.

Он уточнил, что по скоростям передачи данных к абоненту в технологии LTE, как средней, так и максимальной, лидирует компания «МегаФон». Как по средним, так и максимальным скоростям следом идет МТС. Третье место по средним скоростям занимают Tele2 и «Билайн». По показателям стабильности сервиса лучшие показатели обеспечивает тройка «МегаФон», МТС, «Билайн».

«По LTE-A по скоростям передачи данных к абоненту, как средней, так и максимальной, лидирует компания «МегаФон». По средним и максимальным скоростям за ней идет МТС. По показателям стабильности сервиса лучшие показатели обеспечивает компания «МегаФон», за которой с минимальным отрывом идет Tele2», - добавил Кусков.

Он также отметил, что по средней скорости передачи данных к пользователю по технологии 3G лидирует компания Tele2, следом идет «Билайн». А по максимальной скорости лидирует «Билайн», МТС на втором месте. По параметрам стабильности сервиса лидируют «МегаФон» (по параметру пинг) и МТС (по загрузке эталонной страницы).