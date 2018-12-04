РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. В ночь на вторник на Причальной улице в Красногорске произошел пожар в бане, возгорание ликвидировали, пострадавших нет, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС по Московской области.

«Четвертого декабря в 3:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, улица Причальная, дом №33. Пожар ликвидировали в 07:55. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали 21 огнеборца и семь единиц техники.