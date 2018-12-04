РИАМО - 4 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства отметил важность четкого информирования жителей региона о проведении мероприятий в новогодние праздники и призвал глав муниципалитетов вывести новогодние мероприятия на новый уровень.

«Очень важно, чтобы все дни, все выходные дни были наполнены какими-то событиями, чтобы был репертуар. Он должен быть отражен в информировании жителей через наши стенды, через газеты. Должно быть удобно посмотреть, что я делаю 2 января, куда можно пойти с семьей 3 или 4 января. Я бы хотел, чтобы эта работа была систематизирована. Я бы хотел, чтобы каждый глава прочувствовал важность организации мероприятий в своем городе, чтобы жители почувствовали заботу и возможность провести новогодние каникулы, наполненные какими-то увлекательными событиями», - сказал Воробьев.

Он также обратился к главам муниципальных образований с просьбой четко понимать картину событий в их городе во время новогодних праздников.

«Мы должны здесь новый стандарт, новый уровень организации новогодних мероприятий продемонстрировать», - добавил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье», в рамках которой парки, места культурного отдыха будут украшены иллюминацией, будут организованы пункты питания.

Туристическая программа познакомит жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе.

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) также запустило новый специальный проект «Зима в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона могут больше узнать о самых интересных местах в Московской области, где можно увлекательно провести зимний сезон.

РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах.

Как провести зиму в Подмосковье>>